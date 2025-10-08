Российский музыкант прошел во второй тур конкурса Шопена в Польше

Представляющий Россию музыкант Филипп Лынов продолжит борьбу во втором туре Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена (1810-1849) в Варшаве.





Трансляцию объявления результатов первого тура вел телеканал TVP Info.





Другой участник из России, Андрей Зенин, не был включен в список прошедших во второй тур. Всего к участию в следующем туре допустили 40 исполнителей, включая 13 представителей Китая. Россиянин Филипп Лынов выступает в нейтральном статусе.





Конкурс, впервые прошедший в 1927 году, является одним из старейших в мире и проводится раз в пять лет. Единственная победа представителя России на нем принадлежит Юлианне Авдеевой, которая одержала ее в 2010 году.





Фото: Pixabay















