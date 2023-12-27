Масштабный музейный центр открылся в Рязанском заповеднике

Открытие масштабного музейного центра состоялось в Рязанском заповеднике. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Открытие центра стало знаковым событием не только для региона, но и для всей страны, отметили в ведомстве. В нем оборудованы залы для выставок, зоны для отдыха посетителей, налажена современная система фондохранения. В центре будут работать эколаборатория и музейная библиотека, детский центр и планетарий.





Министр культуры России Ольга Любимова выразила уверенность в том, что музей станет важнейшим центром образования и просвещения, местом притяжения студентов, преподавателей и самой широкой аудитории.





«Приглашаю всех посетить этот новый музейный центр, чтобы познакомиться с потрясающей культурой и историей Рязанского края», — сказала министр.





В центре уже можно посетить экспозицию, посвященную истории рождения Земли и появлению человека. Здесь собраны лучшие предметы из фондов Рязанского музея-заповедника. Сейчас работает крупная выставка Исторического музея о Российской империи. В 2024 году свои шедевры представит Русский музей.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал