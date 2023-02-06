Сериалы «Декстер» и «Миллиарды» получат несколько спин-оффов

Телеканал Showtime анонсировал серию новых проектов по двум своим самым сильным сериалам Dexter и Billions, сообщил WSJ.





Спин-оффы и приквелы станут частью перезагрузки Showtime после его слияния со стримингом Paramount+. Линейка канала изменится по схеме сериала «Йеллоустоун», который превратился в масштабную франшизу для материнской компании Paramount Global.





Дебютировавшее в 2016 году шоу о больших деньгах «Миллиарды» получит до четырех сериалов. Первым станет безымянный спин-офф, сюжет которого развернется в Майами. Также разрабатываются два проекта под названиями «Миллионы» и «Триллионы».





Для «Декстера» (2006-2013) готовят приквел о становлении главного героя — серийного убийцы, который делает своими жертвами избежавших наказания преступников. Также разрабатываются спин-оффы о маньяках, которых он встречает в оригинальном сериале.





Showtime хочет запустить еще одну франшизу — шпионскую. Для этой цели стартовала работа над адаптацией французского «Бюро легенд», которую снимет Джордж Клуни. В центре внимания окажутся сотрудники ЦРУ США.





Фото: кадр из «Декстера»