Умер руководитель Театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин

Заслуженный деятель искусств РФ скончался утром 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе форума.





Шадрин умер в больнице. Ему было 83 года. Информация о похоронах появится позже.





Глава Минкультуры РФ Ольги Любимовой назвала деятеля культуры «бесконечно талантливым человеком», тонко чувствовавшим театральную отрасль и ожидания зрителей, пишет ТАСС





Шадрин возглавлял Международную конфедерацию театральных союзов (правопреемницу СТД СССР, где он был секретарем правления). В 1992-м она выступила учредителем Чеховского фестиваля, инициатором создания которого был Шадрин. В этом году международный форум, ставший за годы своего существования крупнейшим в мире, отметил 30-летие.





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