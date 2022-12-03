Умер руководитель Театрального фестиваля им. Чехова Валерий Шадрин

Заслуженный деятель искусств РФ скончался утром 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе фор...
В Москве подвели итоги конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской шко...
Результаты завершившейся четвертой фазы киновселенной «Марвел» не удовлетворили руководство матери...
Полнометражную игровую картину по мотивам инди-игры снимет студия Story Kitchen, сообщил Deadline....
Вместе с британским актером каст приквела первой части Dune пополнили Джейд Аноука и Крис Мэйсон, со...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался утром 3 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе фор...
В Москве подвели итоги конкурсов «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской шко...
Результаты завершившейся четвертой фазы киновселенной «Марвел» не удовлетворили руководство матери...
Полнометражную игровую картину по мотивам инди-игры снимет студия Story Kitchen, сообщил Deadline....
Вместе с британским актером каст приквела первой части Dune пополнили Джейд Аноука и Крис Мэйсон, со...
Постановщик фантастического экшна Зак Снайдер объявил в соцсети Vero об окончании съемочного процесс...
Общество кинокритиков Нью-Йорка назвало лучшие кинокартины и кинодеятелей 2022 года, сообщает ТАСС с...
Сотрудники Минкультуры Польши обнаружили похищенную в Варшаве картину среди лотов аукционного дома...
Журнал отметил десятилетие и подвел итоги 2022 года, объявив победителей премии за достижения в обла...
Новые подробности о съемках второй части голливудского фильма российского режиссера Ильи Найшуллер...
Экспозиция работает в Ярославском художественном музее с 2 декабря по 29 января, сообщается на сайте...
О финансировании производства фильмов для детей сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ...
Видеохостинг подвел итог уходящего года и представил популярные ролики, которые чаще всего смотрел...
В программу международного проекта войдут театральные, музыкальные, выставочные, образовательные и к...
С 2 по 4 декабря в Бангкоке состоятся Дни российского кино, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. ...
Релиз анимационный ленты был заявлен на 29 декабря, однако «НМГ Кинопрокат» снял ее с этой даты. О...
Российская версия американского Disney Channel перестанет выходить в эфир и будет заменена отечестве...
Ролик по комедийному экшну опубликовала компания-прокатчик Global Film на своем ютьюб-канале. Филь...
Стриминг Netflix решил не продлевать шоу о подростках в хосписе по роману Кристофера Пайка. Об этом ...
В Минкультуры РФ рассказали об инклюзивных экскурсиях, киносеансах и адаптированных занятиях для люд...
03.12.2022