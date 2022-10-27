Концерт к 100-летию российского джаза состоится в Сочи

Мероприятие будет проходить в Зимнем театре. В концерте примут участие Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, Лариса Долина, Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Fantine и другие.





Лучшие джазовые музыканты России дадут концерты в 15 городах страны.





Отсчет истории российского джаза начинается с 1922 года. Как отметил эксперт в этой области, автор книг и энциклопедии, посвященной джазу, Владимир Фейертаг, 1 октября 1922 года в Москве появилась афиша, на которой можно было увидеть никому не известное раньше слово «джаз». Тогда прошел первый джазовый концерт оркестра Валентина Парнаха.





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