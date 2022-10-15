Сериал «Шантарам» получил смешанные отзывы критиков

Шоу по бестселлеру Грегори Дэвида Робертса с Чарли Ханнэмом в главной роли дебютировало на платформе AppleTV+.





Сюжет разворачивается в 1980-е годы вокруг беглеца из австралийской тюрьмы Лина. Он приезжает в Мумбаи (Бомбей), где пытается начать все с начала, знакомится с новыми людьми и даже влюбляется. Однако и на новом месте герой втягивается в сомнительные истории.





Мнения экспертов по поводу шоу разделились. Одни увидели в сериале захватывающий сюжет, другие — невнятное повествование. Встречались мнения о том, что проект хоть и качественный, но недостаточно увлекательный.





По мнению Росса Макиндоу (Slant Magazine), сериальная версия «Шантарама» не избежала типичной проблемы стриминговых проектов — она снята по книге, которая слишком коротка, чтобы становиться основой для сериала. По роману стоило снять фильм, подчеркнул критик.





Фото: кадр из сериала Shantaram