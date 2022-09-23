В лонг-лист российских претендентов на «Оскар» вошли 122 фильма

23.09.2022

В лонг-лист российских претендентов на «Оскар» вошли 122 фильма
Из этого перечня выберут одну кинокартину, которая поборется за престижную премию. О формировании длинного списка сообщает ТАСС.

Оскаровский комитет РФ во главе с Павлом Чухраем определит участника от нашей страны к концу ноября. Когда состоится заседание, пока неизвестно, добавил источник агентства в организации.

В лонг-лист включили 122 ленты, которые выходили или выйдут в широкий прокат с 1 января по 30 ноября 2022 года. Среди них оказались работы разных авторов, в том числе «Нууча», «Одна», «Оторви и выбрось», «Кэт», «Сердце Пармы», «Первый «Оскар» и др. 

95-я церемония вручения «Оскара» пройдет в марте будущего года. Награду вручат за фильмы 2022 года.


Фото: Pixabay