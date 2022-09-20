Память об ученом Юрии Кнорозове увековечат в Петербурге

20.09.2022

Память об ученом Юрии Кнорозове увековечат в Петербурге

Восемь выдающихся петербуржцев будут увековечены в мемориальных табличках, которые установят в городе. Об этом сообщает издание «Невские новости». 

В перечень попал лингвист Юрий Кнорозов, который расшифровал письмена цивилизации майя.

Кроме того, будет сохранена память о бывшем президенте СПбГУ Людмиле Вербицкой, правоведе Николае Алексееве, историке Владимире Мавродине, заслуженном тренере РФ Анатолии Рахлине, сооснователе трансфузиологии в СССР, хирурге Эрике Гессе, а также подводнике-гидронавте, Герое России Денисе Опарине и начальнике трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома во время блокады Ленинграда Михаиле Сороке.

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