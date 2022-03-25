Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила работников сферы культуры с профессиональным праздником.

«Сфера эта многогранна и вмещает в себя множество профессий. Объединяет их одно – наша культура. Это сила, которая через искусство и творчество способна обогащать людей, находить общее, созидать», – сказала министр.Она выразила слова признательности за вклад в сохранение наследия, за создание новых прекрасных произведений, за помощь в развитии учреждений культуры и образования по всей стране и поблагодарила тех, кто делает проекты интересными, технологичными и доступными.Министр также высоко оценила подвижнический труд волонтёров культуры. По её словам, идеи добровольчества и взаимной поддержки уходят корнями в самую суть отечественной культуры, определяя мысли и поступки человека.«Уверена, всех нас впереди ждёт немало ярких открытий и творческих прорывов. Желаю вам крепкого здоровья и успехов!», – добавила Ольга Любимова.

Фото: Минкультуры