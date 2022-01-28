На фасаде Новой Третьяковки появится работа победителя конкурса стрит-арта

28.01.2022
Произведение победителя можно будет увидеть 1 июня. Об этом сообщила президент Московской биеннале современного искусства Юлия Музыкантская, передает ТАСС.
Речь идет об Открытом конкурсе современного уличного искусства. Проходят два конкурса — взрослый и детский. Работы лауреатов детского конкурса разместят на отдельной стене.
Конкурс стрит-арта продолжает проект, реализованный в день рождения галереи в прошлом году. Тогда в колоннаде Новой Третьяковки открыли мурал. Проект представила творческая группа Александра Купаляна. Теперь художники со всей России получили возможность предложить свои идеи для мурала.
Заявки от взрослых авторов принимают с 28 января по 28 февраля на сайте Московской биеннале. В конкурсе могут участвовать арт-команды. Финалисты должны будут в течение месяца представить проекты, один из которых появится на мурале. Победитель также получит денежный подарок.
Детский конкурс пройдет в трех номинациях: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. Победителей выберут в каждой возрастной категории. Участники, попавшие в короткий список, увидят свои работы на стендах в Парке Горького.
В конкурсе принимаются обычные рисунки на бумаге. Тема: «Что такое русское искусство». «...Но здесь нужно начинать свою работу с "подумать", потому что нужно придумать своей работе название и объяснить его, а также выбрать некое интересное визуальное решение», — отметила Юлия Музыкантская.
Фото: Tretyakovgallery — собственная работа, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68510828