Искусствовед и куратор Виталий Пацюков умер в 82 года

На 83-м году жизни скончался искусствовед, куратор Виталий Пацюков, передает The Art Newspaper.

Виталий Пацюков родился 2 апреля 1939-го года. Окончил Московский авиационный институт и Московский технологический институт легкой промышленности по специальности «художественное проектирование» в 1964-м году.

С 2002 года руководил отделом междисциплинарных программ в Государственном центре современного искусства, который входит в состав ГМИИ им. А. С. Пушкина. Директор музея Марина Лошак рассказала, что Пацюков не просто любил искусство, но и содействовал его развитию.

«Он был абсолютно не меркантилен. Открыт и полон надежд. Искренне любил художников, дружил с ними, помогал им. И восхищался их принадлежностью к миру искусства. Виталий до последнего дня был полон идей. И щедро ими делился. Никогда ничего не ожидая взамен», — рассказала Лошак.

Под руководством Виталия Пацюкова в 1980-1990-е годы были организованы десятки выставок в зале «На Каширке». Также он проводил выставки в Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и других учреждениях.