IX Международный органный фестиваль пройдет в Мариинском театре

С 20 по 31 октября в Концертном зале будет проходить международный органный фестиваль «Мариинский», сообщает ТАСС.

В рамках фестиваля органные программы представят музыканты из России, Германии, Франции, Польши и Австрии. В репертуар вошли произведения множества эпох, от барокко до наших дней.

На открытии фестиваля выступит Тьерри Эскеш, постоянный гость органных фестивалей и концертов в Мариинском театре. Для этого он подготовил сольную часть своего концерта — сочинения Баха, Брамса, Регера и Франка, а также импровизация музыканта на тему хорала.

В сопровождении Симфонического оркестра театра Эскеш исполнит Концертную симфонию Жозефа Йонгена — она прозвучит в Концертном зале впервые. Программа концерта Марины Вяйзя, адресованная юным слушателям, включает оригинальные органные сочинения и транскрипции популярной классики — этот концерт представляет замечательную возможность для первого знакомства со звучанием органа.

В трех заключительных концертах фестиваля выступят лауреаты органного конкурса в Шартре — Дарья Бурлак, Йоханнес Цайнлер и Кароль Моссаковский. Шартрский конкурс — одно из престижнейших органных состязаний, победа на котором открывает музыкантам путь на мировую исполнительскую сцену. В фестивальных и абонементных концертах Мариинского театра регулярно участвуют обладатели наград этого конкурса последних лет.

Фото: официальный Instagram Мариинского театра