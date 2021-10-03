Новый зал появится в Новосибирском музыкальном театре

В 2022 году в Новосибирском музыкальном театре запланировано появление новой сцены со зрительским залом, которая увеличит число мест почти до 700, сообщает ТАСС.

В новом зале будут проходить небольшие концертные программы, камерные постановки и спектакли для детей. «Это будет именно малый зал, малая сцена. Это будет в основном здании, у нас были помещения под постановочные цеха, которые недавно освободились и будут приспосабливаться под малый зал со зрителями, [планируется] около ста мест [сейчас в театре 600 зрительских мест]», — рассказали в театре.

В сообщении пресс-службы театра также говорится, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, которую планируют завершить до конца года, после чего, приступить к созданию сцены.

Общая стоимость работ составит около 12 млн рублей. Финансирование обеспечит грант Министерства культуры региона в совокупности с собственными средствами театра.