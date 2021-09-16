Российский сериал «Струны» вошел в финальный отбор испанского форума Conecta Fiction

16.09.2021
В фильме рассказана история звезды мировой музыкальной сцены Константина Багрицкого. Он возвращается в Россию после крушения карьеры за рубежом.
Новой целью артиста становится подготовка четырех студентов-виолончелистов к важному музыкальному конкурсу. Посмотреть музыкальную драму можно будет на крупнейшем рынке развлекательного и музыкального контента BIME PRO в октябре.
Против российской ленты выступят проекты из Мексики и Испании. Победитель станет известен в конце октября в Бильбао. Главные роли в фильме исполнили Артем Ткаченко, Олег Отс, Алина Рачковская, Федор Левин и Ева Инденбаум. Режиссерами выступили Александр Кессель и Иван Корвин.