Звезды, которые сохранили верность мужьям даже после их смерти

София Ротару





С Анатолием Евдокименко они поженились в конце 1960-х годов и были неразлучны. У них родился сын Руслан, который назвал двоих детей в честь своих родителей.





После смерти супруга в 2002 году именитой певице приписывали не один роман, в том числе с мужчинами на 20-30 лет младше нее. Ротару никогда не реагировала на сплетни. Она подчеркивала, что всегда любила супруга, поэтому после его смерти даже не думала о начале новых отношений. Евдокименко не дожил до 50-летия их союза, в этот юбилейный день Ротару призналась, что ей очень на хватает поддержки мужа, его юмора и его глаз.





Тамара Гвердцители





После 11-летнего брака певица рассталась с режиссером Георгием Кахабришвили. От него она родила единственного сына. Муж настаивал на том, чтобы Гвердцители бросила сцену и занялась домом и ребенком. На этой почве и произошел разлад в семье.





Большой любовью для нее стали отношения с адвокатом Дмитрием Бреславом, который переехал в США. Он с пониманием относился к желанию любимой женщины заниматься творчеством и никогда не мешал ей.





Дмитрий должен был приехать к Тамаре из Бостона, но их встреча не состоялась. Он умер от остановки сердца. Певица не могла смириться с потерей. В попытках спастись от одиночества и боли она вышла замуж за врача Сергея Амбатьелло, с которым прожила три года. Гвердцители называла этот брак ошибкой. После этого в ее жизни не было мужчин.





Татьяна Пилецкая





Актриса была замужем за актером-мимом Борисом Агешиным с 1973 года и была с ним рядом до последних его дней. Их союз просуществовал 45 лет, до 2018 года. Для Пилецкой этот брак стал третьим. До этого она дважды был замужем, в первом браке родила дочь. С 33-летним Агешиным она познакомилась в 45 лет. Их не смутила разница в возрасте.





Татьяна Пилецкая с уважением относилась к супругу, она очень гордилась его профессиональными успехами. Актриса рассказывала, что он стал первым в стране профессиональным мимом, который объездил с гастролями всю Россию. Пилецкая ценила доброту и заботу Агешина. После его смерти она признавалась, что ей сложно учиться жить одной.



Зинаида Кириенко





Исполнительница роли Натальи Мелеховой в «Тихом доне» в свое время отказалась от предложения актера Василия Ланового. Ее сердце завоевал волейболист Валерий Тарасевский. На момент знакомства с актрисой ему не было 18 лет. Пара поженилась сразу после совершеннолетия жениха.





Кириенко никогда не жалела о своем выборе. Она могла ездить с гастролями и зарабатывать, пока муж занимался детьми. Актриса признавалась, что Тарасевский был очень предан семье. Любовь к нему она пронесла через всю жизнь. Валерий умер в 2004 году. Кириенко очень тяжело пережила утрату любимого человека.





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