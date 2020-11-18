Исторический музей возобновил продажи билетов с открытой датой

Музей продлил акцию «Культурный Антистресс» с 18 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба учреждения.

В рамках акции можно купить билеты в музей через онлайн, с открытой датой и по специальным ценам.

Стоимость билета в музей составит 350 рублей, билет на посещение Покровского собора (храм Василия Блаженного) стоит 400 рублей, Музея Отечественной войны 1812 года – 300 рублей.

До 15 января 2021 года включительно электронный билет можно купить на сайте музея www.shm.ru , использовать его можно будет до 30 декабря 2021 года.

«Скоро новогодние праздники и мы хотим дать возможность всем желающим сделать подарок своим друзьям и близким – подарить им возможность посетить музей, а значит подарить положительные эмоции и новые впечатления. Наша акция «Культурный антистресс» призвана помочь людям пережить непростое время пандемии, отвлечь их от негативных мыслей, страха за будущее и настроить на оптимистичный лад. В рамках этого проекта музей развернул большую просветительскую программу: сегодня у любого человека есть возможность увидеть уникальные коллекции Исторического музея он-лайн: можно пройтись по экспозиции музея или заглянуть в его фонды, прослушать увлекательные лекции на Медиапортале или прочитать интересные статьи в блоге», — цитирует пресс-служба музея слова его директора Алексея Левыкина.

16 ноября 2020 Историческому музею пришлось вновь закрыть двери для посетителей из-за пандемии коронавируса. Покупка билетов в рамках акции позволит всем друзьям учреждения поддержать его в сложный для него период вынужденного закрытия.