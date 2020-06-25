Археологи нашли христианский город на «запретных территориях» Галилеи

О находке ученых Израильского управления древностей сообщает Ancient Origins .

Эксперты обнаружили христианский город византийской эпохи в Галилее, от которого до наших дней осталось множество останков и исторических артефактов. Поселение, вероятно, было разрушено во время вторжения персов в VII веке нашей эры.

К ходе раскопок были обнаружены комплексы зданий по сторонам аллеи, датируемой византийским периодом. Кроме того, ученые нашли бронзовый христианский крест, огромное количество глиняной посуды. Многие черепки глиняной посуды были надписаны, кроме того, на них были найдены кресты и другие символы христианской иконографии.

Хотя христианские источники не говорят о том, что в этом регионе жили последователи Христа, еврейские источники ссылаются на это место как на «запрещенные территории». Согласно еврейскому законодательству (галаха), они не считались частью еврейской территории.

Остатки склада и других жилищ говорят о том, что поселение представляло собой автономное сельскохозяйственное сообщество. Была обнаружена богатая вилла с мозаичным полом, а также останки сооружения, похожего на часовню.