«Манеж» представит выставку о тех, кто спасал евреев во время войны

Экспозиция откроется 24 июня 2020 года в московском «Манеже», сообщает пресс-служба ЦВЗ.

Российский еврейский конгресс (РЕК) откроет на площадке международного пресс-центра мероприятий к 75-летию Победы уникальную мультимедийную выставку «Спасители», посвященную российским Праведникам народов мира.

Ее открытие будет приурочено к 75-летию Великой Победы и 75-летию исторического Парада Победы 1945 года.

Проект «Спасители» рассказывает о более чем 250 российских Праведников народов мира (в том числе о ныне живущих) из разных регионов страны – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях.

Выставка подготовлена Российским еврейским конгрессом при поддержке Правительства Москвы, Федерального агентства по делам национальностей, ООО «ФОРЭС» и Центра «Холокост».

Одновременно с экспозицией в Манеже будет запущена онлайн версия проекта на сайте www.exhibition.spasiteli.com, который начнет работу с 24 июня.

«Эта выставка о том, что история Холокоста дала нам и примеры потрясающего мужества, самопожертвования, гуманизма», - говорит президент РЕК Юрий Каннер. - Для нас особенно важно, чтобы тема Холокоста со всех ее сторон – и трагической, и героической – была интересна, знакома, важна подрастающему поколению. Будущее зависит от того, насколько верные выводы из прошлого смогут сделать наши дети».

Идея проекта «Спасители» возникла в 2017 году у двух московских школьниц, которые начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. В процессе им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот. Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой, нашла свое отражение в выставке «Спасители». Этот проект – основа для развития темы Праведников народов мира в России, для привлечения внимания к этой теме как взрослых, так детей.

Благодаря современным технологиям и наглядным инсталляциям посетители выставки оказываются вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными. На мониторах можно посмотреть интервью с ныне живущими Праведниками, они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей. На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи на цилиндре размещены таблички с именами всех российских Праведников народов мира. Еще часть табличек оставлены пустыми: не обо всех Праведниках известно, работа по поиску и сбору информации об их подвиге продолжается.

В январе 2019 года выставка была представлена в Москве, а в январе 2020-го - в Екатеринбурге. В обоих городах она стала одним из главных событий «Недели памяти» – цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается по всему миру 27 января - в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим). В этом году цикл мероприятий «Недели памяти» вошел в федеральный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В Екатеринбурге, где партнером выставки стала компания «ФОРЭС», проект «Спасители» был представлен в «Ельцин Центре». «Историческое наследие народов – это то, что формирует сценарии их развития в будущем, - говорит генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев. - В годовщину Победы в самой страшной войне ХХ века мы должны говорить о чудовищной цене, которую пришлось заплатить».