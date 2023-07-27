«За Палыча!» Андрея Богатырева: был мужичок, а стал каблучок

Алексей КОЛЕНСКИЙ

На экранах — разухабистая народная комедия «За Палыча!» от автора культового «Красного призрака» Андрея Богатырева.

Три года назад режиссер повенчал партизанскую героику со спагетти-вестерном и достиг международного признания: картину «Красный призрак» купила сотня стран. На сей раз Богатырев замахнулся на жанр народной семейной саги и инсценировал ее в стилистике театра абсурда.

Сюжет «За Палыча!» простодушен, но едва поддается пересказу: эксцентричные эпизоды хороводятся, бьются стенка на стенку, умываются скупой мужской слезой и оборачиваются солдатской байкой в формате чистосердечного признания. Рассказчик — дембель Тема Голубь (Евгений Зарубин) — толком не понимает, как очутился в каталажке, и поясняет гражданину начальнику «за всю свою неладную житуху».

Первым делом подследственный сознается, что «родился с золотой ложкой в жо**, ну вы понимаете...», но мажор как-то не поделил трассу с водилой в кепочке (Иван Охлобыстин) и вылетел в кювет. Выбрался, забыковал, а притормозивший незнакомец щелкнул пальцами — и в тот же миг отец Темы (Александр Самойленко) слетел с мэрского кресла и вместе с семьей релоцировался в дедовскую избушку, а молодой наследник отправился на срочную службу.

Отдав долг Родине, Тема вернулся под ветхий кров и угодил в крутой замес.

Дом деда решил отжать авторитетный бизнесмен (Федор Лавров) — да не на того нарвался: за бравого ветерана Палыча (Сергей Шакуров) вписались сослуживцы-десантники. Один только внучок Тема подкачал — вместо того, чтобы поддержать родных, увлекся модным бизнесом — решил прикупить биткойнов. Поняв, что парень отбился от коллектива, дед Палыч распахнул внуку душу. Рассказал, с чего начинается Родина, вернул дембеля в дружину защитников хижины, правда, увы, ненадолго.

В подтексте этой, на беглый взгляд незамысловатой и наспех сшитой, истории просматривается вдумчивая работа со сказочными архетипами и социальными язвами. Вот, например, исполняя предвыборное обещание «Голосуй и будет все!» коррумпированный мэр (Михаил Горевой) открывает скульптуру в виде двухметровой подковы. Провозглашает: «В наш город пришла большая культура!» Разрезает красную ленточку и торжественно проходит под позолоченной загогулиной навстречу сказочно зажиточной жизни.

Волшебные перипетии, помощники и злодеи встречаются героям за каждым сюжетным поворотом, а в прорехах импровизированной образной конструкции зияют архетипические проблемы. История борьбы за отчий дом обескураживает с первых шагов: вернувшись домой с воинской службы, чудо-богатырь попадает в водоворот разразившейся самой настоящей гражданской войны между ветеранами боевых действий и новыми хозяевами жизни и… очень скоро отказывается от борьбы! Хранитель рода Палыч снова пытается вернуть Голубя-младшего на молодецкое ристалище, да тщетно, но тут как из-под земли является чудо-девица, дочка прапорщика из учебки. Отец суженой «вписывается» за Палыча, и у юноши теперь уже не остается выбора.

Под занавес так и не отыскавший меча-кладенца богатырь оказывается добычей царевны-лягушки. «Был мужичок, а стал каблучок!» — дразнят окольцованного дембеля боевые товарищи, так и не признавшие Тему за свойского парня. А Палыч лишается своего статуса мудрого народного вождя: из застенка его внучка освобождает не его богатырская дружина, а объявившийся в финале и вновь щелкающий пальчиками «кощей» в кепочке. Этот озорник кого хочет милует, а кого и губит! В свете данного всемогущества борьба за правду превращается в инфантильный праздник непослушания. Сказка сказывается бойкая, да горькая. Зато актуальная.

«За Палыча!». Россия, 2023

Режиссер Андрей Богатырев

В ролях: Сергей Шакуров, Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Полина Давыдова, Кузьма Котрелев, Константин Крюков, Максим Коновалов, Иван Охлобыстин, Алексей Шевченков, Михаил Горевой, Валерий Баринов, Александр Лыков

12+

В прокате с 27 июля

Фотографии: кадры из фильма «За Палыча!».