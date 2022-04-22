Кто в Германии поддерживает русских?

Около 10 процентов населения Германии имеют русское происхождение. Однако не только среди них встречаются не желающие поддерживать антирусскую истерию.

Русофобия в сегодняшней Германии бьет все рекорды. Немецкие СМИ круглосуточно вещают о «русских преступлениях на Украине». Все русское запрещается и подвергается остракизму. На первый взгляд может показаться, что подобная более острая реакция немцев на происходящее связана с чем-то большим, чем просто военная операция РФ. В голову приходит их подспудное стремление к реваншу и желание освободиться от статуса страны военных преступников. Однако это далеко не единственная и, может быть, даже не главная причина массовой русофобии в немецком обществе.

Дело в том, что в массе своей немцы плохо образованны и одновременно чрезвычайно законопослушны, а антироссийская пропаганда в Германии не имеет альтернативы. Нейтральные или пророссийские издания запрещены, а все немецкие СМИ принадлежат государству или американским компаниям. Среднестатистический бюргер напрочь лишен возможности узнать отличную от официальной точку зрения. Это касается и других вопросов: «зеленой повестки», агрессивного феминизма и «канонизации» всевозможных меньшинств. В конце февраля все эти «жизненно важные» проблемы затмила война. Немцы узнали о существовании Украины и как один перестроились в «русофобскую» колонну. Однако даже среди них находятся те, кто все-таки осмеливается думать иначе.

Умное «секретное» меньшинство

Искать разные источники и первоисточники. Гуглить. Задавать вопросы. Разбираться. И за все это получить клеймо изгоя. Таков вечный удел думающего немецкого меньшинства, если, изучив историю русско-украинского вопроса с разных сторон, оно заняло сторону России.

«Это США сталкивают Германию и Россию лбами. Взять «Северный поток – 2»! Его не запускают по надуманным причинам — то отравление какого-то блогера, то вот эти события к западу от России. Я понимаю, что мои слова звучат как путинская пропаганда, но я это пишу не из-за любви к русским, а из-за прагматизма!» «Наши политики уничтожают нас. Мы мерзнем ради мира, голодаем ради мира, отдаем свои дома чужим людям ради мира. Скоро мы начнем умирать ради мира!» «Когда я и мой муж говорим о том, что Германия не должна поставлять оружие на Украину и что это возвращение к фашизму, мы становимся изгоями! Мы уже привыкли к тому, что здравый смысл у нас в стране под запретом!» «Я работаю на фабрике по производству ДСП. Все мои коллеги ненавидят политику США. Я знаю, что некоторым нравится Путин, но никто никогда не скажет об этом. Поддержать сейчас русских — всё равно что поддержать евреев в 1939-м!» Это лишь некоторые сообщения с многочисленных немецкоязычных telegram-каналов, закрытых форумов и секретных чатов, посвященных альтернативному мнению. Так тысячи немцев молча и «секретно» поддерживают Россию.

Опальные политики

Открыто выступают против официальной точки зрения некоторые патриархи немецкой политики, первый из которых бывший федеральный канцлер Герхард Шрёдер. Именно с его легкой руки в 2005-м в лидерах СДПГ оказался тихоня Олаф Шольц, который сейчас готов четвертовать своего благодетеля за «дружбу с Путиным» и «продвижение «Северного потока – 2».

78-летний бывший министр финансов и бывший председатель Левой партии Германии Оскар Лафонтен недавно на страницах делового издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten призвал своих коллег повернуться лицом к Москве и проводить самостоятельную внешнюю политику: «Вся политика западных государств — конечно, во главе с США — основана на лжи! США финансировали переворот на Украине!»

81-летний бывший лидер опальной партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд поддерживает Москву, заявляя, что «мир в Европе невозможен без России, Европа заканчивается не на границе с Польшей».

К этим старцам присоединяется их молодой коллега — председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель, который уже много лет вместе с сотнями своих единомышленников выступает за сотрудничество с Россией, а сейчас разоблачает немецкую пропагандистскую машину: «Ложь, которую рассказывают немцам о России, невообразима. Недостоверная информация распространяется намеренно, и люди начинают ненавидеть русских. Мы видим, что в ходе вооруженного конфликта на Украине пытаются выставить русских с невыгодной стороны. Однако киевская армия действует так, что правительство Украины должно предстать перед международным уголовным судом в Гааге. Меня очень беспокоит такое откровенно ложное изложение западными СМИ!»

На сторону России в первый же день спецоперации встал и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон, заявив: «Проблема в том, что Запад не вел переговоры с Россией на равных. Русские ясно и понятно высказали свои интересы по безопасности. Свои требования они даже передали американцам в письменной форме. Ответ США был отрицательным».

Сейчас все эти люди находятся в политической опале. Как сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, в Бундестаге решено бороться с «понимающими Путина» с помощью специально созданной парламентской комиссии, которая будет «изучать материалы и выносить вердикты». Первой в репрессивном списке, как ни странно, стоит бывший канцлер Ангела Меркель.

Пророссийские осси

Будучи объединенными официально, по факту народы ФРГ и бывшей ГДР до сих пор ментально отличаются. Более 30 лет назад «осси» (так называют себя бывшие гэдеэровцы, что в переводе значит «восточные») мечтали попасть в капиталистический рай, однако, живя в нём, многие страдают «остальгией», грезя обо всем том бесплатном, надежном и великом, что когда-то было в «витрине соцлагеря» — в ГДР. «Осси вряд ли разделяют тот страх перед Кремлем, который охватил Польшу и страны Балтии. Есть те, кто питает к России симпатию, обусловленную поездками и другими видами обмена в эпоху коммунизма. Симпатия к советским войскам, находившимся в ГДР, стала основой для сильной ностальгии и сентиментальности», — убежден директор католической академии в Дрездене Томас Арнольд. Это сказывается на статистике: в отличии от 65% западных немцев, лишь 42% восточных говорят Njet российской энергетике. А уж что касается «жертвенности за мир», то и без того более бедные осси не всегда готовы отрывать последнее в борьбе за чужое счастье, чужое несчастье или чужое роскошество.

Разбуженная диаспора

Нацизм разбудил и многих в русскоязычной диаспоре, чтобы сражаться за свою жизнь и свое будущее. «Сегодня у нас есть два варианта — либо мы создаем адекватное общество, которое будет противодействовать тому фашизму, который сегодня здесь навязывается. И мне не важно, будут ли с нами арабы, евреи, русские, немцы. Или мы идем по стопам фашизма. Это вопрос конкретный», — говорит организатор автопробегов против дискриминации русскоязычных в Германии русский немец Александр Галонский.

«Я никогда не делила людей по национальностям. И я не верила ни в какую русофобию, — рассказывает 38-летняя Мария, переехавшая в Германию в 90-х ребенком по линии поздних переселенцев. — Но, когда мою дочь в школе стали дразнить «русской свиньей», из-за того, что дома мы говорим по-русски, я взбеленилась! Теперь я хожу на все пророссийские митинги!» «Банк заблокировал мой счет, потому что у меня русская фамилия, хотя по национальности я – немка, приехала сюда из Казахстана 20 лет назад! А в России была только проездом!» «Если мы не будем выступать, нас уничтожат! Уже запретили русские фильмы, книги, язык, я не могу смотреть мои любимые телепередачи!» «Как я могу молчать, если моя мама чуть не умерла в блокаду, а мой папочка прошел всю войну? Быть на стороне России для меня сейчас — это сохранить память моих родителей», — эти слова я слышала от людей, с которыми познакомилась на пророссийской демонстрации во Франкфурте-на-Майне.

Лишь по официальной статистике выходцев из России сегодня в Германии почти 1,5 миллиона. А эмигрантов с советским прошлым — до 7 миллионов! И все они так или иначе сейчас подвергаются дискриминации. Подавляющее большинство, как это обычно бывает, молчит и терпит. Но тысячи готовы нести российское знамя, несмотря на агрессию, провокации немцев и украинцев, несмотря на травлю в прессе. Пророссийские митинги, демонстрации, автопробеги в ФРГ проходят каждые выходные. А ко Дню Победы готовятся мирные праздничные шествия, которых и не видела раньше Германия.