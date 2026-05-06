Несколько российских фильмов номинированы на Golden Trailer Awards

Cтали известны номинанты 26-й американской кинопремии «Золотой трейлер» / Golden Trailer Awards.



В число номинантов вошли несколько отечественных проектов. Награда вручается с 1999 года за достижения в области маркетинга кинопродукции.

Фото: кадр видео

Историческая драма «Война и мир» была номинирована в категории «Лучший иностранный постер». Драма «Лермонтов» получила упоминание в категории «Лучшая иностранная музыка в трейлере», также как и комедия «Мажор в Дубае».В категории «Лучший иностранный анимационный/семейный трейлер» участвуют «Горыныч» и «Алиса в Стране чудес», которая также была номинирована на премию как «Лучший иностранный комедийный трейлер». Экшн-детектив «Левша» был отмечен в номинации «Лучший иностранный тизер», а приключенческий экшн «Волчок» — «Лучший иностранный экшн-трейлер».Также номинации получили сериалы «Фишер. Затмение» («Лучший хоррор/триллер ТВ-спот», «Лучший музыкальный ТВ-спот»), «Дети перемен» («Лучший моушен-постер») и «Душегубы. 1989» («Лучший иностранный трейлер/тизер для ТВ или стримингового сериала», «Лучшее видео со съемочной площадки для ТВ или стримингового сериала»). Лидером по количеству номинаций среди всех проектов стал хоррор-сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри», получивший 9 упоминаний.«Грозовой перевал» и «Грешники» заработали больше всего номинаций среди фильмов — по 7 каждый. Среди киностудий лидером оказалась Disney с 144 номинациями, чей сериал «Чужой: Земля» претендует на призы в восьми категориях.