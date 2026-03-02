Мариинский театр представит первый спектакль, созданный с помощью ИИ

В Мариинском театре представят первый спектакль в истории, созданный при использовании искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе учреждения.





На Новой сцене театра 6 и 7 марта состоятся показы мистической оперы «Мандрагора» Чайковского.





Мировая премьера сочинения, завершившего замысел великого классика, прошла 19 июня 2025 года на сцене Мариинского-2 и стала одним из главных событий Петербургского международного экономического форума. Теперь уникальная возможность познакомиться с этим проектом появилась у широкой публики.





История оперы берет начало в XIX веке. Идея «Мандрагоры» возникла у Петра Чайковского после знакомства с профессором ботаники Сергеем Рачинским. Рачинский стал автором либретто. Полный текст не сохранился, однако краткий сюжет дошел до наших дней в его письме к брату композитора Модесту Чайковскому.





Чайковский так и не завершил это фантастическое сочинение, отложив его под влиянием друзей, которые сочли сюжет несценичным. Единственным созданным фрагментом остался выразительный «Хор цветов и насекомых в Иванову ночь», впервые прозвучавший в Москве в 1870 году под управлением Николая Рубинштейна.





Спустя полтора века современные технологии позволили ответить на вопрос, какой могла бы стать «Мандрагора». Композитор Петр Дранга завершил оперу. Нейросеть использовалась не только для восстановления либретто, но и для разработки сценографии и костюмов. Сам Дранга воссоздал структуру, дописал музыку и текст, опираясь на сохранившиеся материалы и художественный язык авторов.



