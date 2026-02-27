Всероссийская акция «Библионочь-2026» пройдет 18 апреля
Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь-2026» пройдет 18 апреля.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в MAX.
Масштабное культурно-просветительское событие пройдет уже в 15-й раз. Организатором выступает Российская государственная библиотека.
По словам министра, в Год единства народов России акция получила название «Единство народов — сила России!».
«Гостей „Библионочи“ по традиции ждут книжные выставки и ярмарки, поэтические чтения, тематические экскурсии, творческие встречи, лекции, мастер-классы, концерты и театрализованные представления», — говорится в сообщении министра.
Ольга Любимова отметила, что прошлый год продемонстрировал высокий интерес к мероприятию: в 2025 году акция объединила 19 тысяч библиотек по всей стране. Ее участниками стали 1,5 млн человек, из них более 700 тысяч — дети. В воссоединенных регионах мероприятия посетили свыше 7 тысяч человек.
«В этом году наши библиотеки, литературные музеи, культурные центры и другие учреждения вновь подготовят для посетителей множество ярких и интересных проектов. Приглашаю присоединиться к „Библионочи“ всех любителей книг и чтения!» — написала министр.
Изображение:max.ru/olga_b_lyubimova