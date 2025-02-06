Жена Оззи Осборна рассказала, что музыкант из-за болезни перестал ходить

Фронтмен рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн не может самостоятельно передвигаться.



Об этом рассказала супруга музыканта Шэрон Осборн, пишет The Sun.



По информации издания, супруга Осборна сообщила о том, что ее муж, страдающий болезнью Паркинсона, не может ходить, но сохранил голос.



Накануне Шэрон Осборн сообщила, что Black Sabbath планируют сыграть первый за 20 лет концерт в оригинальном составе. Выступление, сказала супруга музыканта, будет последним для Оззи Осборна.



«Он очень рад возможности вернуться на сцену и очень эмоционально это воспринимает. Болезнь Паркинсона — прогрессирующее заболевание, человека, страдающего им, нельзя стабилизировать. Болезнь повлияла на разные части тела его организма, в частности на ноги, но его голос остался так же хорош, как раньше», — сказала Шэрон Осборн.









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