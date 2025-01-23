В Мариинском театре пройдет вечер памяти Владимира Шклярова

В Мариинском театре пройдет вечер памяти заслуженного артиста России Владимира Шклярова.



Мероприятие пройдет 9 февраля на Исторической сцене театра, сообщили в пресс-службе учреждения.



Участниками концерта «Магия Владимира Шклярова» станут звезды балета Мариинского и Большого театров. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Арсений Шупляков.



В фойе Мариинского театра в день памяти откроется фотовыставка, на которой будут представлены фотографии многочисленных образов, созданных Владимиром Шкляровым за два десятка лет яркой сценической жизни.









Фото: пресс-служба Мариинского театра