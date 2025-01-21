Мишустин вручил награды лауреатам премии Правительства России в области культуры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил лауреатов премии Правительства России 2024 года в области культуры. Подробности сообщили в Минкультуры.





По данным ведомства, наградами отметили 16 человек за их проекты, которые внесли значительный вклад в развитие и сохранение культурного наследия России. Лауреатами 2024 года стали член Хабаровского краевого отделения «Союза художников России» Владимир Хрустов за серию живописных произведений «Амурская баллада», генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный за проект «Идол»., а также и. о. ректора ВГИКа Владимир Малышев, его коллеги Станислав Соколов и Елена Яременко за документальный фильм «Наши герои».





Награды также получили министр культуры Чувашской Республики, член Российского общества «Знание» Светлана Каликова и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова за Всероссийскую акцию «Вышитая карта России». Мишустин наградил художественного руководителя театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрия Александрова, музыкального руководителя и дирижера, главного хормейстера театра Алексея Нефедова и актера Ивана Ожогина за постановку мюзикла «Петр I» Фрэнка Уайлдхорна.





Среди других лауреатов — настоятель Православного прихода храма преподобного Серафима Саровского в Раеве Алексей Яковлев, директор автономной некоммерческой организации Исследование и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция» Андрей Бодэ и директор Фонда возрождения духовно-культурного наследия Отечества Лидия Курицына за проект «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера».





Также наград удостоились учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов, генеральный продюсер кинокомпании «Мастерская» Саида Медведева и режиссер «Общественного телевидения России» Александр Смирнов за документальный фильм «Мустай».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал