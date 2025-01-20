Валерий Гергиев и Мариинский театр выступят в Омане и Бахрейне в рамках гастролей

С 18 по 27 января Мариинский театр, возглавляемый Валерием Гергиевым, проводит гастроли на Ближнем Востоке, где артисты представят зрителям столицы Омана Маската и столицы Бахрейна Манамы восемь концертов. В программе — опера «Симон Бокканегра» Джузеппе Верди, а также арии и симфонические фрагменты из произведений как российских, так и европейских композиторов.





Гастроли стартовали 18 января камерным концертом, в котором солисты оперы Мариинского театра исполнили арии из оперы Верди. В этом событии участвовали Глеб Перязев, Анжелика Минасова, Александр Михайлов и Владислав Куприянов, а за фортепиано сидел Григорий Якерсон.





23 и 25 января коллектив Мариинского театра представит полные постановки оперы «Симон Бокканегра» на сцене Королевского оперного театра в Маскате. Заглавную партию исполнит Владислав Сулимский, с ним на сцене выступят итальянский бас Ферруччо Фурланетто, Татьяна Сержан и Глеб Перязев. 23 января роль Габриэля Адорно исполнит Сергей Скороходов, а 25 января — Александр Михайлов.





Постановка была создана в 2014 году режиссером Андреа Де Розой и унаследовала элементы венецианского театра Ла Фениче. Этот опус стал настоящим шедевром, подчеркивающим зрелость Верди как композитора и драматурга — тему внутреннего конфликта и человеческого раскаяния.





24 января в Королевском оперном театре Маската пройдет гала-концерт, в котором звучат арии из знаменитых опер, включая произведения Глинки, Чайковского, Бородина и Пуччини. За дирижерским пультом вновь окажется Валерий Гергиев.





Завершатся гастроли 27 января концертом в Национальном театре Бахрейна, где артисты исполнят арии из «Царской невесты» и «Тоски», а также известные симфонические произведения. В программе также прозвучит увертюра к «Руслану и Людмиле» и фрагменты из музыкальных балетов Чайковского и Стравинского.









Фото: Предоставлено пресс-службой Мариинского театра