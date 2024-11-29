Иван Охлобыстин сыграет Печкина в фильме «Простоквашино»

29.11.2024
Российский актер Иван Охлобыстин сыграет роль почтальона Печкина в фильме «Простоквашино».
Производством проекта занимается ТНТ совместно с «Союзмультфильмом» и киностудией братьев Андреасян.
По словам генерального продюсера ТНТ Аркадия Водахова, лента выйдет в прокат в 2026 году. Об этом руководитель сообщил на презентации проектов нового телесезона, которая состоялась в Москве.
«1 января 2026 года мы все вместе идем с вами на фильм, который называется «Простоквашино». Это кино мы делаем вместе с «Союзмультфильмом» и киностудией братьев Андреасян. Сценарий фильма написан на основе книги Эдуарда Успенского. Кота Матроскина озвучивает Антон Табаков, Шарика озвучивает Павел Деревянко. Ну, а в роли Печкина — Иван Охлобыстин», — приводит
слова Водахова ТАСС.
Фото: кадр видео