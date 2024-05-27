Умер народный артист Якутии и заслуженный артист РСФСР Александр Самсонов

Народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста РСФСР Александра Самсонова не стало на 90-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовал глава региона Айсен Николаев в Telegram-канале.





Александр Самсонов скончался 27 мая. По словам Николаева, это большая потеря для всего многонационального народа Якутии, который «искренне любил и ценил Александра Парфеньевича».





«Легендарного исполнителя и пропагандиста песен военных лет в народе называли Певцом Победы. Его песни вдохновляли тысячи сердец», — написал глава республики.





Николаев выразил соболезнования родным и близким артиста. К нему присоединился мэр Якутска Евгений Григорьев.









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