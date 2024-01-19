Актер Дольф Лундгрен сообщил о работе Сильвестра Сталлоне над фильмом «Неудержимые 5»

Актер Дольф Лундгрен сообщил, что Сильвестр Сталлоне работает над пятой частью кинофраншизы «Неудержимые». Об этом он рассказал в интервью порталу Screen Rant.





Дольф Лундгрен также подтвердил, что четвертая часть «Неудержимых» провалилась в прокате. По словам актера, Сталлоне не был вовлечен в творческий процесс. Премьера фильма совпала с забастовкой актеров в Голливуде. Ситуация негативно отразилась на продвижении ленты, объяснил Лундгрен.





Актер добавил, что у «Неудержимых 4» не было хорошего сценария. Режиссера пришлось сменить примерно за месяц до начала съемок.





Напомним, фильм вышел в российский прокат в сентябре 2023 года. На создание картины было потрачено 100 миллионов долларов. Заработал фильм всего 37 миллионов. В четвертой части франшизы снялись Сталлоне, Лундгрен, а также Джейсон Стэйтем, 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Увайс, Энди Гарсиа и другие.









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