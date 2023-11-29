Ведущий куратор Пушкинского музея Анна Чудецкая ушла из жизни

29.11.2023

Ведущий куратор Пушкинского музея Анна Чудецкая ушла из жизни
Ведущий сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ имени Пушкина Анна Чудецкая скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Коллеги Анны Чудецкой выразили соболезнования родным и близким искусствоведа. В сообщении говорится, что она была настоящим просветителем, писала книги по искусству для детей, инициировала и принимала активное участие в совместной программе ГМИИ имени Пушкина и ЮНИСЕФ «Каждый ребенок — художник».

Также Анна Чудецкая проводила занятия-экскурсии для детей с особыми потребностями и воспитанников детских домов. В 2016 году начала преподавать в РГГУ на кафедре теории и истории искусства.

«В ГМИИ им. А.С. Пушкина она стала первоклассным специалистом, опытным хранителем и увлеченным исследователем», — отметили в пресс-службе.

За свою карьеру Чудецкая организовала более 40 кураторских выставочных проектов. Искусствовед работала в сфере культуры с 1990 года. С 1988-го являлась научным сотрудником отдела зарубежных выставок в Дирекции выставок Союза художников СССР. После расформирования структуры работала в Центральном доме художника. Весной 1994 года устроилась в отдел личных коллекций Пушкинского музея спустя пару месяцев с момента его открытия.


Фото: YouTube