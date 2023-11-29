Ведущий куратор Пушкинского музея Анна Чудецкая ушла из жизни

Ведущий сотрудник отдела личных коллекций ГМИИ имени Пушкина Анна Чудецкая скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе музея.





Коллеги Анны Чудецкой выразили соболезнования родным и близким искусствоведа. В сообщении говорится, что она была настоящим просветителем, писала книги по искусству для детей, инициировала и принимала активное участие в совместной программе ГМИИ имени Пушкина и ЮНИСЕФ «Каждый ребенок — художник».





Также Анна Чудецкая проводила занятия-экскурсии для детей с особыми потребностями и воспитанников детских домов. В 2016 году начала преподавать в РГГУ на кафедре теории и истории искусства.





«В ГМИИ им. А.С. Пушкина она стала первоклассным специалистом, опытным хранителем и увлеченным исследователем», — отметили в пресс-службе.





За свою карьеру Чудецкая организовала более 40 кураторских выставочных проектов. Искусствовед работала в сфере культуры с 1990 года. С 1988-го являлась научным сотрудником отдела зарубежных выставок в Дирекции выставок Союза художников СССР. После расформирования структуры работала в Центральном доме художника. Весной 1994 года устроилась в отдел личных коллекций Пушкинского музея спустя пару месяцев с момента его открытия.









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