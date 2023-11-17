Песков сказал «нет» в ответ на вопрос о планах Путина встретиться с Гергиевым и Уриным

17.11.2023
Президент России Владимир Путин не планирует отдельно встречаться с директором Большого театра Владимиром Уриным и руководителем Мариинского Валерием Гергиевым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в беседе с журналистами ответил на вопрос, планирует ли президент РФ проводить отдельную встречу с Уриным и Гергиевым в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур.
«Нет», — сообщил Дмитрий Песков ТАСС
.
Стоит отметить, что речь шла о встрече Владимира Путина с одним или обоими руководителями.
Ранее Валерий Гергиев прокомментировал сообщения
СМИ о его возможном назначении на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Дирижер подчеркнул, что «не искал возможности работать еще больше».
Фото: Kremlin.ru