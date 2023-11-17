Валерий Гергиев прокомментировал сообщения о назначении на должность руководителя Большого театра

Руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев ответил на вопрос представителей СМИ о новой работе. Об этом он рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.





В последние дни ряд СМИ распространили сообщение о возможном назначении Валерия Гергиева на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Стоит отметить, что официального заявления от учреждений или самого дирижера еще не поступало.





«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране — и я уже об этом говорил — мы считаем необходимым», — подчеркнул Гергиев.





Так он ответил на вопрос Павла Зарубина в рамках небольшого интервью , опубликованного в Telegram-канале журналиста. Руководитель Мариинского театра добавил, что работать в своей стране считает необходимым и нужным. Гергиев напомнил, что только что он с оркестром был в Китае на 20-дневных гастролях, и упрекнуть коллектив в том, что они сидят на одном месте и не хотят двигаться, тоже нельзя. У Мариинского театра есть сложившееся, устойчивое представление о том, что такое ответственность и возможности, добавил Гергиев.









Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва