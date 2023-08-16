В Москве прошла премьера драмы «Свидетель» о спецоперации

15 августа в Москве прошел премьерный показ ленты Давида Дадунашвили «Свидетель», сообщают «7Дней». В зале присутствовали исполнители главных ролей Карэн Бадалов, Серафима Низовская и Юлия Афанасьева, а также члены съемочной группы и гости показа.

Благодаря продюсерскому центру Central Partnership глубокая драма «Свидетель» увидит свет. Это рассказ о скрипаче-бельгийце Даниэле Коэне, который приехал в Киев на гастроли и оказался в зоне действия спецоперации. Для музыканта это стало началом главного жизненного испытания. Попав в украинский поселок Семидвери, он видит вокруг себя людей, творящих бесчинства и способных на любые преступления. Задачей Коэна становится выбраться и рассказать миру правду.

Исполнитель главной роли, заслуженный артист РФ Карэн Бадалов, рассказал, что ему было сложно представить себе эмоции бойца на поле боя. Актер признался — он преклоняется перед солдатами, которые рискуют жизнью ради искоренения национализма. «Они по-другому все это воспринимают. Мы все-таки здесь, жизнь наша сильно не изменилась, согласитесь, в бытовом плане, а у них сильно все поменялось… Я думаю, там и страшно, и происходят с людьми метаморфозы, связанные с тем, что и страх, и мужество проявляется, и товарищество, и еще какие-то вещи. Но там, наверно, истина происходит», — подвел итог Бадалов.





Фото: Карэн Бадалов, cabinetdelart.ru