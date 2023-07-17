«Гипнотик» удерживает лидерство в прокате вторую неделю подряд

Триллер с Беном Аффлеком «Гипнотик» вторую неделю подряд лидирует в российском прокате.
Картина Роберта Родригеса собрала в прокате еще примерно 40 млн рублей, пишет
«Бюллетень кинопрокатчика». Таким образом, касса фильма составила 130 млн рублей.
Среди новинок лучшим на неделе стал «Кентавр» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм заработал примерно 38 млн рублей и расположился на второй строчке списка.
Третью строчку занял китайский боевик «Круче некуда». Фильм «Круче...» — первая картина, в которой снялись совместно Джеки Чан и Джон Сина. Фильм собрал около 30 млн рублей.
Мультфильм «Побег из страны роботов» стартовал с показателем в 18 млн рублей, что является лучшим показателем для китайской мультипликационной франшизы.
Другой новинкой стал тайский фильм ужасов «Кукла. Реинкарнация зла» с показателем 11 млн рублей.
Фото: кадр из фильма "Гипнотик"