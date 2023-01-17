Сериал «Комплекс бога» с Даниилом Страховым дебютирует 3 февраля

Психологический детектив Флюзы Фархшатовой будет доступен на KION, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра.





Сериал сосредоточится на переживаниях человека, пытающегося побороть опасное влечение. В центре истории — бизнесмен Владимир (Страхов). В поисках помощи он обращается к психиатру Алексею (Кирилл Кяро). В то же время становится известно об исчезновении маленькой девочки и обнаружении трупа еще одной. На фоне этих событий психиатр начинает подозревать Владимира в причастности к преступлениям.





«Не справившись с испытаниями, герои теряются, возомнив себя „богами“», — отметила постановщица. Визуальное решение сериала она сравнила с корейскими неонуарами — цветная яркая картинка складывается из лакончиных кадров с акцентом на переживаниях персонажей.





Сценарий подготовила Алёна Званцова. Каст дополнили Николай Шрайбер, Марина Васильева, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Таисия Котова и др.





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