Петербургский ТЮЗ представит мюзикл «Обыкновенное чудо» в постановке Алексея Франдетти

Постановку осуществил главный режиссер московского театра «Ленком Марка Захарова», лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти.





Сценографию создал народный художник России Вячеслав Окунев. Костюмы выполнены по эскизам заслуженного деятеля искусств России Виктории Севрюковой.





В спектакле заняты ведущие актеры ТЮЗа и молодое поколение артистов, поступившее в труппу театра в 101-ом сезоне.





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