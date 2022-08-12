Сериал с Павлом Прилучным представит реальные истории девушек из эскорта

12.08.2022
Премьера проекта «Жизнь по вызову», где актер сыграл владельца эскорт-агентства, состоится эксклюзивно на стриминговом сервисе KION. Об этом сообщил РБК Life.
25 августа в онлайн-кинотеатре стартует показ сериала, снятого Сариком Андреасяном по сценарию Алексея Гравицкого. В его основе — истории девушек, которые работают в сфере эскорт-услуг. Представители команды нашли их через телеграм-канал и взяли интервью у десятков женщин.
Действие разворачивается вокруг элитного агентства эскорт-услуг. Его владелец готов выполнить почти любой каприз клиента. Несмотря на работу в этой сфере и даже любовь к ней, герой ненавидит мужчин, которые обеспечивают его стабильной и высокой прибылью.
Как признался Павел Прилучный, персонаж привлек его внимание своей противоречивостью. Он согласился на участие в сериале сразу после прочтения сценария, отметило издание.
Фото: Pixabay