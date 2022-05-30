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Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго спецконкурса получат 36 проектов из 16 регионов

30.05.2022

Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго спецконкурса получат 36 проектов из 16 регионов

Утвержден список проектов — победителей второго специального конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

С даты объявления старта конкурса в информационной системе официального сайта Фонда начали оформлять заявки 2007 творческих команд, из них полностью завершена и направлена на рассмотрение в Фонд 1101 заявка из 79 регионов страны.

По итогам независимой экспертной оценки проектов, поддержку получат 36 инициатив из 16 регионов России: Москвы, Московской и Псковской областей, Республики Мордовия, Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского краев, Республики Татарстан, Карачаево-Черкесской Республики, Курской, Вологодской, Тюменской, Воронежской, Омской областей, Республики Башкортостан. Общая утвержденная сумма грантовой поддержки — 291 613 183 рубля. В реализацию проектов авторы и партнеры поддержанных проектов готовы внести и привлечь 237 250 312 рублей дополнительных средств.

В тематическом направлении «Укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей» поддержано 18 заявок. В направлении «Популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности»  — 16 проектов. Еще в одном направлении «Поддержка коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране» утверждены два проекта-победителя. Больше всего проектов-победителей были представлены от НКО — 24 (66,67%).

Грантовую поддержку до 500 тысяч руб. получат 12 творческих команд, от 500 тыс. до 3 млн руб. — 7 команд, от 3 до 10 млн руб. — 8, более 10 млн руб. — 9 заявителей. С описанием проектов-победителей можно ознакомиться на официальном сайте фонда.

«Проходные» баллы распределились следующим образом: в категории грантов до 500 тыс. руб. — 66; в категории от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. — 74; в категории от 3 млн. руб. до 10 млн. руб. — не менее 75; свыше 10 млн. руб. — 76.

До 30 мая продолжится прием заявок на третий спецконкурс на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году. Инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса — участникам необходимо загрузить для валидации и оценки экспертов заявки на проекты, связанные с популяризацией и сохранением культурной идентичности и укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Сроки реализации проектов — с 1 мая по 31 декабря 2022 года. Все заявки на грантовую поддержку должны соответствовать основным критериям, указанным в положении о конкурсе, которое размещено на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Из бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение специальных конкурсов будет направлен в общей сложности 1 млрд руб. Отборы проектов, поданных на специальные конкурсы, проходят по ускоренной процедуре.

В специальных конкурсах принимают участие некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Фото: Pixabay