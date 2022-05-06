Шуша принимает Международный кулинарный фестиваль

06.05.2022
В культурной столице Азербайджана — городе Шуша проходит первый Международный кулинарный фестиваль, сообщает агентство Report.
Фестиваль с участием кулинаров из разных стран организован Фондом Гейдара Алиева и Государственным агентством по туризму.
В фестивале, который продлится до 8 мая, наряду с кулинарами из Азербайджана, участвуют кулинары из Германии, Австрии, Китая, Франции, Грузии, Ирана, Израиля, Италии, Малайзии, Турции и Японии, которые представляют кухню своих стран.
Фото: Pixabay