«Детское Евровидение-2022» пройдет в крупнейшем СКК Еревана

06.04.2022
Организаторы песенного конкурса определились с местом и временем проведения конкурса в этом году, сообщило Общественное телевидение Армении.
11 декабря в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна «Амалир», расположенном на западе Еревана, состоится международный конкурс «Детское Евровидение».
Право на проведение мероприятия в Армении завоевала 14-летняя певица Малена. В прошлом году она стала победительницей Junior Eurovision в Париже с песней «Ветер-ветер».
Россия не примет участия в «Детском Евровидении» и других мероприятиях Европейского вещательного союза, поскольку российские телеканалы вышли из организации в ответ на отстранение РФ от Евровидения-2022.
Фото: H-dayan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42829886