Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье

03.04.2022
В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятие познакомит гостей и участников с самобытными культурами разных народов нашей страны, их традициями и обычаями. В ходе фестиваля коллективы исполнят вокальные композиции и хореографические номера.
Мероприятие пройдет 14 мая. Любой желающий принять участие в первом этапе должен отправить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.
Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.
Фото: Pixabay