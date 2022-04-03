Фестиваль национальных песен и танцев пройдет в Подмосковье

В городском округе Красногорск Московской области состоится фестиваль национальных песен и танцев «Хоровод счастья», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В сообщении пресс-службы говорится, что мероприятие познакомит гостей и участников с самобытными культурами разных народов нашей страны, их традициями и обычаями. В ходе фестиваля коллективы исполнят вокальные композиции и хореографические номера.

Мероприятие пройдет 14 мая. Любой желающий принять участие в первом этапе должен отправить заявку до 29 апреля на электронную почту организаторов фестиваля.

Победителей заочного тура пригласят на гала-концерт, в рамках которого состоится выступление и награждение участников.

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