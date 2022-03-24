Воронежцев приглашают на выставку живописи и графики Петра Нилуса

Экспозиция «Одинокая прогулка / Promenade solitaire» открыта в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского, сообщается на его сайте.





На выставке представлены более 50 живописных и художественных работ российского художника и его личные вещи из собрания ВОХМ. В музее хранится крупнейшая коллекция произведений Петра Нилуса (1869–1943), созданных в эмиграции в Париже (1923–1943).





Петр Нилус учился в Одесской рисовальной школе и Петербургской академии художеств у Ильи Репина. Состоял в Товариществе южнорусских художников и Товариществе передвижных художественных выставок. Прошел периоды «передвижничества», «романтизма», «образности», переосмыслил импрессионизм, открыл для себя «парижскую школу».





«Во Франции П.А. Нилус как художник освободился от "литературности", необходимости рассказа в своих произведениях, ценя только саму живопись, невесомую поэзию», — отмечается в описании проекта.





Помимо Воронежского музея, работы автора хранятся в Художественном и Литературном музеях Одессы, в Третьяковке, в Лувре и других французских музеях, Национальной художественной галерее в Софии.





Выставка работает до 17 апреля.





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