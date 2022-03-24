Воронежцев приглашают на выставку живописи и графики Петра Нилуса

24.03.2022
Экспозиция «Одинокая прогулка / Promenade solitaire» открыта в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского, сообщается на его сайте.
На выставке представлены более 50 живописных и художественных работ российского художника и его личные вещи из собрания ВОХМ. В музее хранится крупнейшая коллекция произведений Петра Нилуса (1869–1943), созданных в эмиграции в Париже (1923–1943).
Петр Нилус учился в Одесской рисовальной школе и Петербургской академии художеств у Ильи Репина. Состоял в Товариществе южнорусских художников и Товариществе передвижных художественных выставок. Прошел периоды «передвижничества», «романтизма», «образности», переосмыслил импрессионизм, открыл для себя «парижскую школу».
«Во Франции П.А. Нилус как художник освободился от "литературности", необходимости рассказа в своих произведениях, ценя только саму живопись, невесомую поэзию», — отмечается в описании проекта.
Помимо Воронежского музея, работы автора хранятся в Художественном и Литературном музеях Одессы, в Третьяковке, в Лувре и других французских музеях, Национальной художественной галерее в Софии.
Выставка работает до 17 апреля.
Фото: pixabay