На гастролях Александринского театра в Москве покажут пять спектаклей

На гастролях Александринского театра в Москве, которые состоятся с 24 марта по 1 апреля, будут продемонстрированы три спектакля большой формы и два — малой. Об этом рассказал ТАСС художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.

«Мы привозим три спектакля большой формы, три последние премьеры или одни из последних премьер. Это спектакль в моей режиссуре под названием „Рождение Сталина“, спектакль по пьесе Хайнера Мюллера „Маузер“ в режиссуре Теодороса Терзопулоса. И премьера нашего главного режиссера Николая Рощина „Дети солнца“ по пьесе Горького», — сообщил худрук.





Эти три спектакля можно будет посмотреть на площадке МХТ им. Чехова.





Помимо того, театр на площадке Центра Мейерхольда покажет два спектакля, которые участвуют в программе Российской национальной театральной премии «Золотая маска»: «Нана» Андрия Жолдака по роману Эмиля Золя и «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина по роману Пантелеймона Романова.





Фокин уточнил, что для Александринского театра сегодня важно показать, чем живет первый национальный театр России и какое имеет художественное лицо.





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