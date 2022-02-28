«Мосфильм» отреставрировал режиссерскую версию «Андрея Рублева» Тарковского

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали режиссерскую версию кинокартины «Андрей Рублев» под названием «Страсти по Андрею». Об этом рассказали в пресс-службе концерна.

«Специалисты „Мосфильма“ отреставрировали картину „Страсти по Андрею“ (режиссерская версия фильма „Андрей Рублев“). Знаменитую ленту Андрея Тарковского в отреставрированном виде (HD 1080р) можно увидеть на официальном YouTube-канале киностудии. Цифровую реставрацию прошла именно первоначальная режиссерская версия фильма, имевшая название „Страсти по Андрею“. Хронометраж ленты — 206 минут (в существующей доступной версии — 175 минут). Фильм содержит ранее вырезанные при монтаже сцены и дубли», — говорится в сообщении.





«Андрей Рублев» — это историческая философская кинодрама Андрея Тарковского, которая была снята в 1966 году.





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