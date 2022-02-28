«Мосфильм» отреставрировал режиссерскую версию «Андрея Рублева» Тарковского

28.02.2022

«Мосфильм» отреставрировал режиссерскую версию «Андрея Рублева» Тарковского

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали режиссерскую версию кинокартины «Андрей Рублев» под названием «Страсти по Андрею». Об этом рассказали в пресс-службе концерна.

«Специалисты „Мосфильма“ отреставрировали картину „Страсти по Андрею“ (режиссерская версия фильма „Андрей Рублев“). Знаменитую ленту Андрея Тарковского в отреставрированном виде (HD 1080р) можно увидеть на официальном YouTube-канале киностудии. Цифровую реставрацию прошла именно первоначальная режиссерская версия фильма, имевшая название „Страсти по Андрею“. Хронометраж ленты — 206 минут (в существующей доступной версии — 175 минут). Фильм содержит ранее вырезанные при монтаже сцены и дубли», — говорится в сообщении.

«Андрей Рублев» — это историческая философская кинодрама Андрея Тарковского, которая была снята в 1966 году.

Фото: Pixabay