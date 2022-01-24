В Самаре представят атлас лубочных картинок 1881 года

Уникальное издание покажут на выставке «Русские народные картинки Д. А. Ровинского» в Самарской областной научной библиотеке, сообщает «СамРУ.ру».





Экспозиция «Русские народные картинки Д. А. Ровинского»: бытовая и духовная жизнь русского народа с начала XVII до середины XIX века в 1780 наивных изображениях с описанием» начнет работу 27 января в Центре изучения книжной культуры Самарской библиотеки. Проект приурочен к Году культурного наследия народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным.





На выставке можно увидеть народные лубочные картинки и их описания. Они представлены в трех томах атласа Дмитрия Ровинского «Русские народные картинки» 1881 года и пяти томах описаний. Издание вышло тиражом в 250 экземпляров. Один из них в полном составе хранится в Самарской библиотеке. В издании представлены изображения на исторические, бытовые и духовные темы. Посетители увидят изображения героев сказок и легенд, календари, карикатуры на Наполеона и французских солдат, сатиру, юмористические картинки, буквари и др.





Коллекция лубочных картинок, собранная в ХIХ веке Дмитрием Ровинским, отличается масштабом и разнообразием. Издание атласа стало важным событием, которое открыло новый пласт народного искусства, отметили в библиотеке. Работа над сборником продолжалась два десятка лет. В него вошли картинки из личной коллекции составителя, а также из фондов музеев, библиотек и частных собраний.





Экспозицию дополнили издания с автографами Ровинского и книга Анатолия Кони «Отцы и дети судебной реформы» 1914 года. Ее первая глава посвящена составителю атласа.





Выставка призвана познакомить жителей Самарской области с изданием Дмитрия Ровинского и самобытным народным творчеством XVIII — первой половины XIX века, которое нашло воплощение в печатной графике. «Наивный, грубоватый, экспрессивный мир лубочной картинки — это своеобразная энциклопедия, отразившая все стороны народной жизни и рассказавшая о ней особым языком рисунка, цвета, слова», — добавили в библиотеке.





Дмитрий Ровинский (1824–1895) — юрист, один из авторов судебной реформы 1860-х годов, действительный тайный советник. Он также был известен как историк искусств, коллекционер, меценат, составитель справочников по русским портретам и гравюре XVIII–XIX вв. Составленный им атлас, который покажут в Самарской библиотеке, является уникальным источником изучения русского лубка.





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