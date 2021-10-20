Самопровозглашенная примадонна: история Флоренс Фостер Дженкинс

Американская исполнительница прославилась тем, что не имела музыкального слуха, чувства ритма и голоса, но была уверена в величии своего вокального таланта.



Флоренс Фостер Дженкинс родилась в 1868 году в семье состоятельного промышленника. В детстве она обучалась игре на фортепиано, а в 17 лет заявила родителям о желании изучать музыку в Европе. Отец отказался спонсировать дочь. После этого она сбежала с врачом Френком Торнтоном Дженкинсом, за которого вышла замуж. Брак не был счастливым, они развелись. В то время Дженкинс зарабатывала на жизнь частными уроками музыки.





Начало карьеры





В 40 лет она получила наследство, доставшееся после смерти отца. Флоренс наконец-то смогла начать заниматься карьерой певицы, о которой продолжала мечтать. Она брала уроки у оперной певицы, имя которой скрывала. Его знали только она и ее менеджер Сен Клэр Бэйфилд. Певица основала общество любителей классической музыки и активно влилась в творческую жизнь Филадельфии и Нью-Йорка.





Первый сольный концерт уникальной исполнительницы состоялся в 1912 году. Она выступала на разных площадках, в разных городах. Что самое удивительное — со временем Дженкинс действительно прославилась. Она давала один концерт в год, на который было сложно попасть. В зал набивалось до 800 посетителей.





Уникальность певицы





Дело в том, что Флоренс не обладала ни музыкальным слухом, ни чувством ритма, ни голосом, но выступала для публики со сложными оперными ариями. Один из критиков, слышавших ее выступление, отмечал, что певица «кудахтала и вопила, трубила и вибрировала». Ее аккомпаниатор Косме Макмун еле сдерживал смех во время концертов. По его словам, Флоренс забывала обо всем, когда пела. Она была убеждена в том, что является великой артисткой.





Флоренс исполняла арии Моцарта, Штрауса, Верди, песни Брамса и композиции, созданные ею или Макмуном. Она также придумывала специфические сценические наряды.





Незадолго до смерти Флоренс выступила на главной сцене Нью-Йорка — в Карнеги-Холл. Билеты на ее концерт стоили очень дорого, но разлетелись мгновенно.





Однажды звукозаписывающая студия Meloton Recording предложила певице записать грампластинку. Она согласилась. Флоренс решила, что ей не нужны репетиции, настройки оборудования — она просто пришла в студию и спела все песни по одному разу. Прослушав запись, певица назвала ее превосходной и потребовала сделать пластинки с нее.





Самоуверенность или патология?





По мнению исследователей, у Флоренс могла бы вариация эффекта Даннинга-Крюгера. При этом когнитивном искажении человек уверен в собственном таланте или гениальности, хотя у него нет соответствующих способностей.





Фото: Bain News Service, publisher — Это изображение из Библиотеки Конгресса США, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2994949