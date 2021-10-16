Народный артист России Борис Мордухаев умер в 84 года

16.10.2021
«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушёл из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру», — говорится в сообщении театра.
Борис Мордухаев родился 2 января 1937 года. В 1962 году закончил Щепкинское училище.
Заслуги Рошельевича отмечены многочисленными театральными премиями и дипломами, в 2001 году Указом Президента был награжден Орденом Дружбы. Ташкентский известен по ролям в фильме «Трефовый король», «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Живодер», «Чардаш Монти» и «Черный жемчуг».
Фото: Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн»