Народный артист России Борис Мордухаев умер в 84 года

На 85-м году жизни скончался актер театра и кино Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, сообщается на сайте Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн».

«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушёл из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский. Всю свою жизнь он щедро делился своим талантом, как и подобает истинному мастеру», — говорится в сообщении театра.

Борис Мордухаев родился 2 января 1937 года. В 1962 году закончил Щепкинское училище.

Заслуги Рошельевича отмечены многочисленными театральными премиями и дипломами, в 2001 году Указом Президента был награжден Орденом Дружбы. Ташкентский известен по ролям в фильме «Трефовый король», «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий», «Живодер», «Чардаш Монти» и «Черный жемчуг».

Фото: Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн»