Где находятся Лукоморье и Тмутаракань

Лукоморье, остров Буян и Тмутаракань могли иметь реальные прототипы. Разбираемся, где найти сказочные места в реальной жизни.





Лукоморье





Слово означает изгиб морского берега. Восточные славяне называли так заповедное место, расположенное на краю мира, где располагается мировое древо. В некоторых исследованиях Лукоморье связывается с Северным царством, где зимой люди засыпают, а весной просыпаются. В других — с Островами блаженных, символизирующих рай в представлениях многих народов мира.





На ранних западноевропейских картах Лукоморьем называли область, расположенную восточнее Обской губы. Примерно в районе современного Салехарда. Вероятно, от этого пошла более поздняя традиция отмечать Lucomoria в районе нынешней Томской области.





Лукоморье также упоминается в древнерусских летописях как одно из мест обитания половцев. Предположительно речь идет о побережье Азовского и Черного морей, а также о низовьях Днепра.





Остров Буян





Остров-град из русских народных сказок «пропиарил» Александр Пушкин. Он обладает чудодейственной силой и хранит волшебные вещи. На острове есть алатырь-камень, символизирующий сакральный центр мироздания. Он обладает целебными и волшебными свойствами. Тот, кто найдет его, получит исполнение всех желаний.





Фольклористы полагают, что Буян ассоциируется с островом Березань в Черном море или островом Руян (Рюген) в Балтийском море. Сегодня он принадлежит Германии. Кроме того, Буян соотносят с Борнхольмом в Балтийском море.





Тмутаракань





Город с таким названием существовал в дельте реки Кубани. Сегодня на этом месте находится Тамань (Краснодарский край). Его основали древние греки. Город входил в Боспорское царство, затем в Византийскую империю. Позже был захвачен Тюркским каганатом, затем Хазарским каганатом.





После разгрома последнего отошел Руси, став столицей Тмутараканского княжества. В этот период Тмутаракань была торговым городом с гаванью, через который Русь контактировала с Византией и Северным Кавказом. В дальнейшем территория вновь отошла Византии. После ее падения стала частью Монгольской империи, затем колонией Генуи, пока ее не завоевали турки. Город вернулся России во времена Екатерины II.





Фото: Иван Николаевич Крамской — Всероссийский музей А. С. Пушкина, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52461538