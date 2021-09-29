Российский актер из «Универа» Константин Глушков умер в 56 лет от инсульта

29.09.2021
В публикации говорится, что артиста похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде. Причиной смерти Глушкова стала остановка сердца.
Константин Глушков родился 17 мая 1965 года. Окончил ГИТИС в 1988-м.
Работал ведущим телевизионной программы «Лукоморье», а в 1991 году артист дебютировал в кино. Самыми известными его работами стали «Универ», «12», «Невеста», «Дура», «Между нами, девочками», «Высший пилотаж», «Страсти по Чапаю», «Стреляющие горы», «Возвращение Мухтара».
Фото: кадр из сериала